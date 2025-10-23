نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الليبي يشكر المصري البورسعيدي على استقباله الحافل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي الاتحاد الليبي، الشكر إلى مسئولي النادي المصري البورسعيدي، بعدما استقبل بعثة الفريق بالورود، وسط ترحيب كبير من مسئولي النادي الساحلي بالضيوف.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره الاتحاد الليبي، يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ووصل الوفد الليبي إلى مطار القاهرة الدولي عصر اليوم، الخميس، وكان في استقباله وفد من إدارة العلاقات العامة بالنادي المصري.

وحرص وفد المصري على الترحيب بالضيوف بتقديم الورود ودرع النادي، في لفتة تعكس كرم الضيافة المصرية وروح التواصل الأخوي.