نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد 3 نوفمبر موعد سفر بعثة الفريق إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب موعد سفر بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري.

وحدد الجهاز الفني للأهلي يوم ٣ نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ويخوض الأهلي أول مبارياته في كأس السوبر يوم ٦ نوفمبر أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.