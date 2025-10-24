نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب يقرر عودة شوبير أساسيًا أمام إيجل نوار في إياب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الدنماركى ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، للتشكيل الأساسي أمام إيجيل البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وينوي المدرب الدنماركي، إراحة محمد الشناو حارس مرمى الفريق في مباراة إيجل نوار البوروندى ومنح الفرصة لمصطفى شوبير للمشاركة بشكل أساسى فى اللقاء.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة فريق إيجل نوار البورندي في المباراة المقرر لها مساء غدٍ السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي خلال هذه المباراة لتقديم عرض جيد وتأكيد ضمان التأهل لدور المجموعات في البطولة القارية بعدما حقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف خلال لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي في بورندي.

ويدخل الأهلى معسكر مغلق عقب مران اليوم يشهد تواجد جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة وتُشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى أن القائمة لن تشهد تغييرات عن تلك التي تم إختيارها لمباراة الإتحاد السكندري الأخيرة والتي فاز بها الأهلي بهدفين لهدف بالدوري الممتاز.