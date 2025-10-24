نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تنظم معسكرًا تدريبيًا لأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" ضمن برنامج "مودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معسكرًا تدريبيًا لأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بمعهد إعداد القادة بحلوان، ضمن فعاليات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة التنفيذية العليا للبرنامج بالجامعات.

افتتحت الفعاليات الأستاذة رندة فارس مدير برنامج "مودة"، والأستاذ الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بمشاركة نحو 168 طالبًا وطالبة من 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري.

ويستهدف المعسكر تأهيل الكوادر الطلابية للقيام بدور قيادي في نشر الوعي بقضايا الأسرة المصرية داخل المجتمع الجامعي، من خلال برنامج تدريبي يشمل محاضرات وورش عمل متخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية والطبية للعلاقات الأسرية، إضافة إلى التدريب على مهارات التواصل الفعّال والتخطيط للمبادرات الطلابية والحشد والتوعية.

كما يتضمن المعسكر إعداد مبادرات طلابية قابلة للتنفيذ داخل كل جامعة لتعزيز الوعي الأسري وتشجيع الطلاب على الاستفادة من خدمات منصة "مودة" الرقمية، على أن تُعرض هذه المبادرات على اللجنة العليا للبرنامج تمهيدًا لإطلاقها رسميًا داخل الجامعات.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية عقد حوار مفتوح مع المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية ودور الشباب في مواجهتها، بما يُسهم في تعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

ويأتي تنظيم هذا المعسكر استكمالًا للتعاون المثمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي في تنفيذ برنامج "مودة"، والذي استفاد منه منذ عام 2019 وحتى الآن نحو 500 ألف طالب وطالبة عبر تدريبات مباشرة بالجامعات. فيما تستهدف خطة العمل الحالية تنفيذ 1،000 تدريب خلال الفصل الدراسي الجاري ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 85 ألف طالب وطالبة، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في بناء جيل واعٍ بقضايا أسرته ومجتمعه، والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.



1000598178

1000598177

1000598176