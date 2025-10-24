نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × ديكيداها Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزمالك × ديكيداها Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × ديكيداها Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-26.. تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مواجهة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ويخوض الزمالك اللقاء وهو في موقف مريح بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بنتيجة 6 أهداف دون رد، حيث يسعى الفريق الأبيض لتأكيد تفوقه والتأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد لإثبات الذات قبل انطلاق المراحل الحاسمة من الموسم.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية الإفريقية 2025

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك ضد ديكيداها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الفريقان اللقاء وسط أجواء حماسية، خاصة من جماهير الزمالك التي تأمل في رؤية أداء قوي يطمئنها على جاهزية الفريق قبل استحقاقاته القارية القادمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها وترددها

تنقل مباراة الزمالك وديكيداها عبر قناة أون سبورت ON SPORTS HD 1، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية بمشاركة الأندية المصرية.

ويمكن ضبط القناة عبر التردد التالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكيداها اليوم

من المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: أحمد حمدي – ناصر ماهر – محمد السيد

خط الهجوم: شيكو بانزا – عمرو ناصر – خوان بيزيرا

ويسعى الجهاز الفني لتجربة عدد من العناصر الجديدة، مع الاعتماد على التوازن بين الدفاع والهجوم، للحفاظ على نتيجة الذهاب المريحة وتحقيق فوز جديد أمام ديكيداها.

مواجهة سهلة على الورق.. وتحدٍ لاستعراض القوة

على الرغم من التفوق الكبير في مباراة الذهاب، إلا أن الجهاز الفني للزمالك طالب اللاعبين بالجدية والتركيز، مؤكدًا أن البطولة القارية لا تحتمل أي تهاون.

ويعد اللقاء فرصة ذهبية للفريق لتجربة بعض الخطط التكتيكية الجديدة، واكتساب مزيد من الانسجام قبل المواجهات الأصعب في الأدوار القادمة من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025.