نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانت يتفوق بثنائية على حساب باريس اف سي في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة نانت أمام نظيره فريق باريس اف سي والذي جمعتهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الفرنسي الممتاز.

وحقق نانت الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد ليقتنص ثلاث نقاط هامة.

ياسين العربي افتتح هدف اللقاء الأول لصالح نانت في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وسريعا عادل باريس النتيجة بهدف عربي أيضا عن طريق سمير شرقي في الدقيقة 15.

المباراة عادت لنقطة البداية لكن نانت كان صاحب السيطرة ليسجل ماتيس أبلين هدف الفوز في الدقيقة 38.

حاول باريس تعديل النتيجة لكن نانت أنهى المباراة بهدفين مقابل هدف.

نانت احتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط وتجمد باريس عند النقطة العاشرة في المركز الحادي عشر.