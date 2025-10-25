نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا" بمباريات الجولة الثامنة، والتي تحمل مواجهات قوية بين كبار الأندية، وسط ترقب جماهيري في مصر والوطن العربي لمتابعة الإثارة المعتادة في الملاعب الألمانية.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة بعدما جمع 21 نقطة من 7 مباريات، فيما يأتي لايبزيج في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وسط منافسة شرسة على المراكز الأولى مع بوروسيا دورتموند وشتوتجارت.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

▪︎بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونخ

تقام المباراة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوروسيا بارك، ضمن أبرز لقاءات الجولة الثامنة.

يسعى بايرن ميونخ لمواصلة نتائجه المميزة والانفراد بصدارة الترتيب، بينما يأمل مونشنغلادباخ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة.

تنقل المباراة عبر قناة MBC Action، كما تُعرض أيضًا على منصة Shahid VIP بخدمة البث المباشر.

▪︎آينتراخت فرانكفورت × سانت باولي

تنطلق المباراة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب دويتشه بنك بارك.

يدخل آينتراخت فرانكفورت اللقاء وهو يسعى لاستعادة توازنه بعد الخسارة القاسية أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا، والتي أثارت غضب جماهيره.

الفريق يأمل في مصالحة أنصاره بانتصار محلي، بينما يطمح سانت باولي إلى تحقيق مفاجأة جديدة هذا الموسم.

البث المباشر متاح عبر منصة Shahid VIP.

▪︎أوجسبورج × لايبزيج

تقام المواجهة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إمبولس أرينا.

أوجسبورج يأمل في إيقاف قوة لايبزيج الهجومية، في حين يسعى الأخير للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب وتقليص الفارق مع بايرن ميونخ.

المباراة منقولة عبر Shahid VIP.

▪︎هامبورج × فولفسبورج

تقام المباراة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فولكس بارك.

هامبورج يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام جمهوره، فيما يأمل فولفسبورج في استعادة توازنه بعد تراجع الأداء في الأسابيع الأخيرة.

البث الحصري عبر منصة Shahid VIP.

▪︎هوفنهايم × هايدنهايم

تقام المواجهة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بري زيرو أرينا.

هوفنهايم يسعى لاستغلال أرضه من أجل التقدم في جدول الترتيب، بينما يطمح هايدنهايم في العودة بنتيجة إيجابية.

يمكن متابعة المباراة على Shahid VIP.

▪︎بوروسيا دورتموند × كولن

تُختتم مباريات الجولة الثامنة بهذه المواجهة القوية التي تُقام في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

بوروسيا دورتموند يسعى للحفاظ على موقعه بين فرق المقدمة ومواصلة الضغط على بايرن ميونخ، بينما يدخل كولن المباراة وهو في المركز السادس بجدول الترتيب بعد أداء مميز منذ انطلاق الموسم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه ضمن الفرق المنافسة.

المباراة تُبث عبر قناة MBC Action، ومتاحة كذلك على منصة Shahid VIP.