نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفي بنادي الصحفيين يستعرض استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مؤتمر صحفى بنادى الصحفيين بالجيزة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بقطر، يتقدمهم جاسم الجاسم الرئيس التنفيذى للجنة المنظمة، وفاطمة النعيمى المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام، ومحمد الغنجى مدير الإعلام بالبطولة.

وشهد المؤتمر حضور النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي الصحفيين، الذي رحب في كلمته بالوفد القطري والضيوف، مؤكدًا على عمق العلاقات الرياضية والإعلامية بين دولتى مصر وقطر.

وفي كلمته، رحب الوزير أشرف صبحي بالوفد القطري، مشيدًا بما حققته قطر من نجاحات تنظيمية في البطولات الإقليمية والعالمية، ومؤكدًا دعم مصر الكامل لكل المبادرات التي تعزز التعاون العربي في المجال الرياضي.

من جانبه، أعرب جاسم الجاسم رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بمشاركة المنتخب المصري في البطولة، مؤكدًا أن وجوده يمنح المنافسات قوة وزخمًا جماهيريًا كبيرًا.

وأوضح أن قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العرب إلى جانب كأس العالم للشباب تحت 17 سنة ونهائيات كأس الإنتركونتيننتال، ضمن خطة طموحة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للرياضة.

وأشار الجاسم إلى أن اللجنة المنظمة تستهدف حضور أكثر من مليون و600 ألف مشجع لمباريات البطولة، موضحًا أنه تم طرح الدفعة الأولى من التذاكر عبر منصة “هيا”، على أن تُطرح الدفعة الثانية في نوفمبر المقبل.

وكشف أن البطولة ستقام على ستة من ملاعب كأس العالم 2022، حيث سيُقام حفل الافتتاح على استاد البيت، بينما تُختتم المنافسات على استاد لوسيل، في نفس موعد نهائي كأس العالم الذي استضافته قطر عام 2022.

وأضاف الجاسم أن قطر، منذ تنظيمها المونديال بنجاح، تواصل العمل على استضافة مزيد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى حاليًا للدخول في ملف استضافة أولمبياد 2036.

واختتم حديثه موضحًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو الجهة المسؤولة عن تحديد مواعيد البطولات، بينما يقتصر دور اللجنة المنظمة على التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تقديم نسخة مميزة تليق بسمعة الرياضة العربية.