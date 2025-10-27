نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقر حرية انتقال اللاعبين الهواة ويلغي نظام القيد الشهري بدءًا من الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة رسم العلاقة بين اللاعبين الهواة وأنديتهم، خاصة في الدرجات الأدنى وقطاعات الناشئين، بعد اعتماده تنفيذ توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تتيح حرية الانتقال للاعبين غير المرتبطين بعقود احترافية.

وبموجب القرار الجديد، الذي يبدأ العمل به مع انطلاق الموسم المقبل، بات من حق جميع اللاعبين الهواة في أندية القسمين الثاني والثالث والرابع، إضافة إلى فرق الناشئين، الرحيل عن أنديتهم في أي وقت من دون الحاجة إلى الحصول على استغناء رسمي أو إخطار مسبق للنادي.

ويأتي هذا القرار انسجامًا مع اللوائح الدولية التي تضمن حرية الحركة للاعبين الهواة وتمنحهم فرصًا أفضل لتطوير مسيرتهم والانتقال إلى بيئات أكثر ملاءمة للنمو الكروي.

كما شملت التعديلات إلغاء نظام القيد الشهري المعمول به سابقًا، ليُستبدل بفترة قيد واحدة فقط مخصصة للاعبين الهواة في أندية الدرجات الأدنى وقطاعات الناشئين والبراعم، بدءًا من الموسم الجديد.

ويهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم سوق الانتقالات، والحد من الفوضى الإدارية، وضمان شفافية أكبر في التعامل مع بيانات اللاعبين الهواة، بما يسهم في تجديد دماء المنظومة الكروية المصرية وفتح الطريق أمام المواهب الشابة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلها بحرية ومسؤولية.