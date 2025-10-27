نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ماييلي: اللاعب يمتلك عروضا سعودية وتركية وروسية ونصحته بالرحيل عن بيراميدز بسبب "عامل السن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف التركي "فيرات توتيك" وكيل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، حقيقة تلقيه عروضا في الفترة الأخيرة بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع بيراميدز

وقال فيرات توتيك في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "ماييلي لديه عروض من إيران والسعودية والصين وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا وأوكرانيا.

وإضاف: ماييلي يرغب في أن يحصل على فترة كافية للتفكير، لإنه بيتخذ القرار بمشاورة زوجته مدام ياسمين وعائلته"..

وتابع: ماييلي وزوجته يعشقان مصر، ونادي بيراميدز، ودائمًا يرغب في البقاء مع بيراميدز؛ ولكنه تخطى سن الـ30 عام، وذلك قولت له، أنت يجب أن تغادر يا ماييلي،

وواصل: نصحت ماييلي بالرحيل نهاية الموسم والحصول على عقد أفضل ماليًا، وقولتله أنت هداف كبير تستطيع أن تثبت ذاتك في نادي جديد بعد بيراميدز"..

واختتم: لدينا عرض من السعودية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويًا، وإحنا طلبنا 2.5 مليون دولار سنويًا".