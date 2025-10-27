نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال في المقال التالي

بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال.

فشل نادي بيراميدز في الحفاظ على هدف التقدم ضد التأمين الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا، ومواصلة الانتصارات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الجيش الرواندي في المباراتين التي جمعت بينهما في الدور الماضي من البطولة.

وفرض نادي التأمين الإثيوبي التعادل الإيجابي على فريق بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت أمس الأحد 26 أكتوبر 2025 على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز هواياته في تسجيل الأهداف وسجل هدف بيراميدز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بينما أدرك لاعب التأمين الإثيوبي بوراك هدف التعادل للتأمين في وقت قاتل من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 83 من المباراة.

موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان الفريقين قد اتفقنا في وقت سابق على إقامة المباراتين في القاهرة.