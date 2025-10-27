نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ماييلي: الأهلي تحدث مع اللاعب عن طريق وسطاء وفيستون لن يلعب في مصر سوى لبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف التركي "فيرات توتيك" وكيل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، حقيقة تلقيه عرضا من النادي الاهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة

وقال فيرات توتيك في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هناك وسطاء تحدثوا مع ماييلي بشأن الانتقال للأهلي؛ ولكن ماييلي لو غادر بيراميدز سيرحل عن الدوري المصري"..

واضاف: "فاتحين تفاوض مع نادي كوجالي سبور التركي، ومسؤولي النادي كلموا ماييلي.. بجانب العروض السعودية وماييلي منفتح على اللعب هناك

وواصل: نصحت ماييلي بالرحيل نهاية الموسم والحصول على عقد أفضل ماليًا، وقولتله أنت هداف كبير تستطيع أن تثبت ذاتك في نادي جديد بعد بيراميدز"..

واختتم: لدينا عرض من السعودية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويًا، وإحنا طلبنا 2.5 مليون دولار سنويًا"