نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صالح: دفعت 50 ألف جنيه من جيبي للانضمام إلى الزمالك.. وجماهير القلعة البيضاء هي الداعم الحقيقي للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد صالح نجم الزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، إنه دفع 50 ألف جنيه من ماله الخاص لنادي بلدية المحلة من أجل تسهيل انتقاله إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك لا يقف على أي لاعب، وجماهيره هي الداعم الأول للفريق في كل الأوقات.

وأشاد صالح بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير الزمالك في مساندة اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن حضورهم وتشجيعهم المستمر يمثل دافعًا قويًا لتحقيق الانتصارات.

كما تحدث أحمد صالح عن أهمية عودة نبيل عماد «دونجا» للمشاركة مع الزمالك في المباريات المقبلة، مؤكدًا أن عودته ستمنح وسط الملعب توازنًا فنيًا كبيرًا بفضل خبراته وقدراته الدفاعية.