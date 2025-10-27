الارشيف / الرياضة

سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم

أعرب محمد عبدالكريم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد سجله محمد ياسين مدافع الأخير، بالخطأ في مرماه، ليرفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 23 ويستعيد صدارة ترتيب الدوري.

وقال محمد عبدالكريم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:


الفوز على كهرباء الإسماعيلية هام للغاية لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وهو ما نسعى إليه، كما أنه سيعطي دفعة قوية للاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام بتروجت، ثم السفر إلى الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المصري، ومواجهة في الدور نصف النهائي.

وأضاف: سيراميكا كليوباترا يسعى لإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي حتى يشارك في البطولات القارية الموسم القادم، وهو هدف الجهاز الفني منذ فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم.

