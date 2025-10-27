نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صديق: مجلس الزمالك تعامل بشكل "كارثي" في ملف زيزو وكان لا بد من رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة الزمالك ارتكب خطأ كارثي بانتقال زيزو إلى الاهلي مجانا

وقال صديق في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الخلل الإداري وراء رحيلي عن الزمالك وانتقالي للأهلي ولا يوجد فارق بين ما حدث معي وما حدث مع زيزو.



وأضاف: لكن ما حدث مع زيزو كارثة ادارية بكل المقاييس ان تترك لاعبا بهذه القيمة حر وعدم بيعه فهذا كارثة ولا بد من رحيل مجلس الإدارة وتقديم استقالة جماعية.

وتابع: مجلس الزمالك اهدر ٤٠٠ مليون جنيه بسبب زيزو والزمالك لم يستطيع تعويضه حتى هذه اللحظة

وواصل: بيزيرا لن يعوض زيزو في الزمالك ومانويل جوزيه كان غير عادل في موقف حدث معي عقب كأس العالم للأندية وفينجادا افضل من جوزيه على كافة المستويات وفينجادا أضاف للكرة المصرية خلال فترة تواجده