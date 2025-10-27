نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: خوان بيزيرا " الحسنة الوحيدة" في تجربة جون إدوارد مع الزمالك.. ومجلس الإدارة "ملوش دور" في المقال التالي

فتحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وكذلك المدير الرياضي جون إدوارد، وذلك بعد هتافات الجماهير البيضاء ضد الأخير خلال مباراة ديكيداها الصومالي، أمس الجمعة 24 أكتوبر 2025.

وفاز الزمالك على ديكيداها الصومالي بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الجزيري من ركلة جزاء ليتأهل الأبيض إلى دور الستة عشر "المجموعات" من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بسداسية نظيفة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:

آداء الزمالك أمام ديكيداها كان متواضعًا للغاية رغم ضعف مستوى الفريق المنافس، والأبيض تحت قيادة المدرب يانيك فيريرا من سيء إلى أسوأ، وهذا ما أكدته منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك يتحمل الجزء الأكبر من سوء أداء الفريق بسبب عناده وإصراره على استمرار يانيك فيريرا في منصبه كمدير فني، ومجلس الإدارة ليس له دور، وغير قادر على اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني، وهذا الأمر لم آره من قبل في أي نادِ آخر

وتابع: أسلوب لعب يانيك فيريرا " قضى" على صفقات الزمالك الجديدة، ولم يظهر أي منهم سوى البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا نظرًا لموهبته الفنية الكبيرة، وهو الحسنة الوحيدة في تجربة جون إدوارد مع الزمالك حتى الآن.

