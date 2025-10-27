نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار الحكومة.. إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 للقطاعين العام والخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر الصروح الثقافية في العالم.

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير للقطاع العام

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجازة تشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يمثل نقلة نوعية في ملف السياحة والثقافة المصرية.

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير للقطاع الخاص

من جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم السبت 1 نوفمبر 2025 سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنسيقًا مع إجازة القطاع العام، مؤكدًا أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في تلك الحالة على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل بناءً على اتفاق مكتوب بين الطرفين.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

الفئة السعر بالجنيه المصري المصريون البالغون 200 المصريون (طلاب / أطفال / كبار السن) 100 العرب والأجانب البالغون 1200 العرب والأجانب (طلاب / أطفال) 600 العرب والأجانب المقيمون (بالغون) 600 العرب والأجانب المقيمون (طلاب / أطفال) 300

أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف

الفئة السعر بالجنيه المصري المصريون – بالغون 350 المصريون – طلاب / أطفال / كبار السن 175 العرب والأجانب – بالغون 1700 العرب والأجانب – طلاب / أطفال 850 العرب والأجانب المقيمون – بالغون 850 العرب والأجانب المقيمون – طلاب / أطفال 425

حدث استثنائي في تاريخ مصر

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 حدثًا عالميًا ينتظره الملايين، حيث سيشهد حضورًا رسميًا رفيع المستوى من داخل مصر وخارجها، ليكون أكبر متحف أثري في العالم يضم كنوز الحضارة المصرية القديمة، وعلى رأسها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة بشكل متكامل.