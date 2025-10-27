نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على الاتحاد الليبي بهدفين بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره الاتحاد اللليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في مباراة الاياب بالدور التمهيدي الثاني ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز الهدف الأول للنادي المصري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 18 من عمر اللقاء بينما عزز نتيجة النسر الأخضر باحراز الهدف الثاني محمود حمادة في الدقيقة 75.

وضمت قائمة تشكيل المصري البورسعيدي في مواجهة الأتحاد الليبي كالتالي: محمود حمدي لحراسة المرمى،أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر،بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة صلاح محسن.

وبهذه النتيجة يتأهل المصري البورسعيدي إلى الدور ال16 من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.