العالم اليوم - إيرادات العراق النفطية تقترب من 7 مليارات دولار الشهر الماضي

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 أكتوبر 2025 12:24 مساءً - أعلنت وزارة النفط العراقية ،الأحد، تصدير 102 مليون و150 الفاً و362 برميلاً خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة ،في بيان صحفي، إن الايرادات بلغت أكثر من ستة مليارات و962 مليونا و124 ألف دولار، مشيرة إلى أن ذلك بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

ولفتت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي جاءت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق.