نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية في الدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين والدوري المصري

تُقام اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 مجموعة من المواجهات المثيرة في الدوريات العربية والعالمية، يتصدرها لقاء ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهات قوية في كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد – الساعة 11 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة × الجونة – الساعة 5 مساءً على قناة OnTime Sports 1

الاتحاد السكندري × وادي دجلة – الساعة 8 مساءً على قناة OnTime Sports 1