الارشيف / الرياضة

علي ماهر يرد على ترك سيراميكا قبل السوبر المصري لتدريب الاتحاد الليبي

0 نشر
0 تبليغ

علي ماهر يرد على ترك سيراميكا قبل السوبر المصري لتدريب الاتحاد الليبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يرد على ترك سيراميكا قبل السوبر المصري لتدريب الاتحاد الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على أخبار رحيله عن تدريب الفريق من أجل تولي مهمة تدريب الاتحاد الليبي.

وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "الرحيل عن سيراميكا كليوباترا وتولي تدريب الاتحاد الليبي؟ بالتأكيد سمعت كلام كثير ولكنني لا أركز في هذا الكلام".

وأضاف: "لدينا مباراة هامة أمام بتروجت في دوري نايل ونركز عليها حاليًا، ومن ثم السوبر المصري".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا