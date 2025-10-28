نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يرد على ترك سيراميكا قبل السوبر المصري لتدريب الاتحاد الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على أخبار رحيله عن تدريب الفريق من أجل تولي مهمة تدريب الاتحاد الليبي.

وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "الرحيل عن سيراميكا كليوباترا وتولي تدريب الاتحاد الليبي؟ بالتأكيد سمعت كلام كثير ولكنني لا أركز في هذا الكلام".

وأضاف: "لدينا مباراة هامة أمام بتروجت في دوري نايل ونركز عليها حاليًا، ومن ثم السوبر المصري".