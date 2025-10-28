نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على تجديد عقد فيستون مايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي بيراميدز أنهت اتفاقها مع المهاجم الكونفولي فيستون ماييلي لتجديد تعاقده في يناير المقبل.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن مجلس إدارة النادي أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع فيستون ماييلي ووكيله، ويبقى فقط التوقيع ومن ثم الإعلان الرسمي.

وشدد، ماييلي من أفضل لاعبي الفريق وركن أساسي في تشكيل السماوي ونرغب في بقاءه ضمن صفوف الفريق لأطول فترة.