نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب يطلب تجديد عقد أحمد عبدالقادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب تجديد عقد أحمد عبدالقادر لاعب الفريق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" ييس توروب طلب من وليد صلاح الدين، مدير الكرة، بقاء أحمد عبدالقادر، وتجديد عقده".

وتابع:" كما طلب المدرب سفر محمد شريف مع الفريق إلى الإمارات لخوض السوبر المصري، واللاعب بدأ الجري حول الملعب".