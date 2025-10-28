نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل المدير الفني البلجيكي، يانيك فيريرا مع نادي الزمالك، مؤكدة أن إدارة النادي تدرس بجدية فكرة إسناد مهمة القيادة الفنية إلى المدرب العام أحمد عبدالرؤوف في حال استمرار النتائج السلبية خلال المباريات المقبلة في الدوري الممتاز.

وأوضحت سهام صالح خلال تصريحاتها عبر برنامج الكلاسيكو، والمذاع على قناة ON E، أن فيريرا يواجه ضغوطًا كبيرة داخل النادي بعد تراجع الأداء والنتائج، خاصة مع غضب جماهير الزمالك من طريقة اللعب وغياب الانسجام داخل الفريق، مشيرة إلى أن مباراتي البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدوري ستكونان بمثابة الفرصة الأخيرة له، لتحديد مصيره قبل مباراة السوبر المصري المقبلة.

وأضافت أن مجلس إدارة الزمالك يرى أن استمرار فيريرا في حالة الهزيمة في المباراتين القادمتين سيكون مخاطرة كبيرة قبل خوض السوبر، لذلك تم طرح اسم أحمد عبدالرؤوف كخيار مؤقت لقيادة الفريق في المباراة المنتظرة، نظرًا لقربه من اللاعبين ومعرفته بكل تفاصيل الفريق.

واختتمت سهام صالح تصريحاتها بأن الإدارة ستعقد اجتماعًا حاسمًا بعد مواجهة طلائع الجيش لتقييم موقف الجهاز الفني بالكامل، مؤكدة أن مصير فيريرا أصبح “على المحك” وأن التغيير قد يكون وشيكًا حال استمرار النتائج المخيبة.