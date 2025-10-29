نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر.. صلاح يقود الريدز لمواصلة الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 إلى ملعب أنفيلد، حيث يستضيف فريق ليفربول ضد كريستال بالاس في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو” لموسم 2025 – 2026.

المباراة تحظى باهتمام جماهيري واسع كونها تأتي في توقيت حاسم بالنسبة لفريق الريدز الباحث عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ليفربول يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات

يدخل فريق ليفربول مباراة كريستال بالاس اليوم بطموح كبير لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره الغاضبة من التراجع الكبير في الأداء والنتائج خلال الأسابيع الأخيرة.

فقد تعرض الفريق لسلسلة هزائم متتالية بدأت بالخسارة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، تلتها هزائم أخرى أمام جالاتا سراي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويأمل المدرب آرني سلوت أن تكون مباراة اليوم نقطة انطلاق جديدة للفريق بعد دعم إدارة النادي له مؤخرًا، خاصة في ظل ما يمتلكه من لاعبين أصحاب جودة عالية أبرزهم محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ألكسندر إيزاك، إيكيتيكي، وفلوريان فيرتز.

تاريخ ليفربول في بطولة كأس كاراباو

يعد فريق ليفربول من أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث توج باللقب عشر مرات من قبل، ويبحث عن التتويج الحادي عشر هذا الموسم لتعزيز رقمه القياسي؛ وقد تأهل الريدز إلى دور الـ16 بعد فوزه في الدور السابق على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في حين تأهل كريستال بالاس على حساب ميلوول.

موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل اللقاء

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 13 نقطة. وتعتبر مواجهة اليوم بمثابة اختبار حقيقي لقدرة ليفربول على العودة لمستواه المعتاد، خاصة أنه سيخوض اللقاء وسط جماهيره وعلى ملعبه التاريخي “أنفيلد”.

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو

يبحث ملايين المشاهدين حول العالم عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم، حيث ستنقل المباراة شبكة بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط؛ وسيتم عرض اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق صوتي للمعلق الرياضي المخضرم علي محمد علي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس كاراباو

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية.

ويُنتظر أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا في ظل تعطش جماهير الريدز للانتصار بعد فترة من الإخفاقات المتتالية.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر أونلاين

يمكن لعشاق الفريقين متابعة بث مباراة ليفربول وكريستال بالاس مباشر عبر خدمة البث الحي لشبكة beIN Connect الإلكترونية، وهي المنصة الرسمية التابعة لشبكة بي إن سبورتس، حيث تتيح للمشتركين مشاهدة المباريات بجودة عالية من أي مكان. كما تتوفر أيضًا تغطية لحظية لنتيجة المباراة عبر مواقع الرياضة العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس اليوم

من المنتظر أن يبدأ المدرب آرني سلوت مباراة الليلة بتشكيل هجومي متوازن على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: فلوريان فيرتز – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح

ويأمل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول في استعادة مستواه التهديفي بعد فترة غياب عن التسجيل، حيث تشير التقارير إلى أنه سيقود الخط الأمامي بجانب الثنائي إيزاك وإيكيتيكي.

أهمية مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالنسبة للريدز

تأتي هذه المباراة في وقت حساس للغاية بالنسبة لليفربول، فالفوز اليوم لا يعني فقط التأهل إلى ربع نهائي كأس كاراباو، بل يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي؛ كما تعد فرصة أمام اللاعبين الجدد لإثبات أنفسهم وكسب ثقة المدرب والجماهير.

كريستال بالاس يسعى لتكرار تفوقه على ليفربول

على الجانب الآخر، يدخل كريستال بالاس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على ليفربول في الدوري، ويطمح في تكرار ذلك وتحقيق مفاجأة جديدة بإقصاء الريدز من البطولة.

ويعتمد المدرب روي هودجسون على التنظيم الدفاعي المحكم والهجمات المرتدة السريعة بقيادة ويلفريد زاها وأودسون إدوارد.

توقعات مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم

تشير التوقعات إلى أن ليفربول سيحاول فرض سيطرته الهجومية منذ الدقائق الأولى مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بينما سيراهن كريستال بالاس على الضغط العكسي والهجمات المرتدة؛ ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين في ظل رغبة كل طرف في العبور إلى الدور التالي من البطولة.

تعد مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو 2025 واحدة من أبرز مباريات اليوم في كرة القدم الأوروبية، لما تحمله من طابع تنافسي قوي وأهمية كبيرة لجماهير الريدز التي تنتظر انتفاضة فريقها بقيادة محمد صلاح.

ويمكن متابعة بث مباراة ليفربول وكريستال بالاس مباشر على قناة beIN Sports HD 2 في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يتوقع أن يكون مثيرًا حتى اللحظات الأخيرة.