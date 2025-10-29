نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أشرف داري قبل السوبر المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الطبي والجهاز الفني بالنادي الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أشرف داري مدافع الفريق لمباريات السوبر المحلي.

وأكد الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، إن الجهاز الفني بقيادة توروب، طلبوا تجهيز اللاعب الذي وصل للمرحلة النهائية في التأهيل، للسفر مع البعثة إلى الإمارات.

وتابع الغندور، أن توروب لن يعتمد على داري في التشكيل الأساسي ولكن وجوده مهم مع الفريق لتدعيم دكة البدلاء لما يمتلكه من خبرات كبيرة.

واختتم الغندور، سيتم حسم موقف داري النهائي من السوبر المحلي خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة.