نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح على بُعد هدف من رقم تاريخي جديد مع ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح على بُعد هدف من رقم تاريخي جديد مع ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس

يترقب عشاق ليفربول ومنتخب مصر ظهور محمد صلاح الليلة عندما يستضيف الريدز فريق كريستال بالاس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. ويدخل صلاح اللقاء بطموح كبير لتحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته مع ليفربول، حيث يحتاج إلى هدف واحد فقط للوصول إلى الهدف رقم 250 بقميص النادي في مختلف المسابقات.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في المباراة السابقة أمام برينتفورد رغم خسارة فريقه بنتيجة 2-3، ليرفع رصيده إلى 249 هدفًا مع ليفربول. ويبتعد النجم المصري بفارق 31 هدفًا عن الأسطورة روجر هانت صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي النادي عبر التاريخ، بينما يحتل المركز الثالث خلف إيان راش وستيفن جيرارد.

كما يسعى صلاح لتسجيل عاشر أهدافه في شباك كريستال بالاس، ليعادل رقم زميله السابق ساديو ماني كأكثر من هز شباك الفريق اللندني بقميص ليفربول. فقد أحرز صلاح 9 أهداف وصنع 5 في 18 مواجهة سابقة أمام كريستال بالاس وتشيلسي بمختلف البطولات.

وعلى صعيد آخر، ينافس محمد صلاح بقوة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، ضمن قائمة تضم 10 مرشحين أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، من بينهم أشرف حكيمي، فيكتور أوسيمين، فيستون مايلي، وفرانك أنجيسا.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام:

العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الحادية عشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي

ويُقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لدعم النجم المصري محمد صلاح ورفاقه في سعيهم نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر

يمكن للجماهير متابعة المباراة بث مباشر من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية استوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة يضم أبرز نجوم التحليل في العالم العربي.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق المميز علي محمد علي، الذي سيتولى وصف أحداث المباراة بصوته من ملعب أنفيلد، حيث من المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة بين الفريقين طوال التسعين دقيقة.