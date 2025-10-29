نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وكولن اليوم في كأس ألمانيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الألمانية مساء اليوم نحو ملعب "راين إينرجي" لمتابعة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وكولن، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا 2025/2026. ويسعى العملاق البافاري لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، وتحقيق فوز جديد يقوده إلى الدور المقبل من البطولة، بينما يأمل كولن في تحقيق مفاجأة أمام بطل الدوري الألماني.

وتشير الأرقام التاريخية إلى تفوق واضح لبايرن ميونخ على كولن، حيث التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة، فاز بايرن في 18 منها، مقابل انتصارين فقط لكولن، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل. هذه الإحصائية تمنح الفريق البافاري الأفضلية، لكنه يدرك جيدًا أن مباريات الكأس لا تخضع كثيرًا للتوقعات.

موعد مباراة بايرن ميونخ وكولن في كأس ألمانيا



تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثانية عشرة إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، بينما تبدأ في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكولن بث مباشر



تنقل قناة أبوظبي الرياضية 1 (AD Sports 1 HD) المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن حقوق بث بطولة كأس ألمانيا هذا الموسم. كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق “AD Sports” الرسمي لمشتركي القناة.

حيث يخوض بايرن ميونخ اللقاء بتشكيلة قوية رغم نية مدربه توماس توخيل إجراء بعض التغييرات الطفيفة لإراحة عدد من النجوم قبل استئناف منافسات الدوري الألماني. ومن المتوقع أن يقود هاري كين هجوم الفريق إلى جانب ليروي ساني وجمال موسيالا، بينما سيحصل عدد من اللاعبين الشباب على فرصة الظهور لتعزيز خبراتهم في البطولات المحلية. ويسعى توخيل لتحقيق انتصار مريح يعزز ثقة الفريق قبل المواجهات القوية المقبلة.

أما فريق كولن، فيدخل المباراة بطموح كبير لإسعاد جماهيره ومحاولة كتابة التاريخ من خلال إقصاء أحد أقوى فرق أوروبا. ويراهن المدرب على التنظيم الدفاعي الصارم وسرعة الهجمات المرتدة لتهديد مرمى بايرن، خاصة مع اعتماد الفريق على اللعب الجماعي والحماس الذي يميز أداءه في مثل هذه المباريات. ومن المنتظر أن تشهد المواجهة أجواءً حماسية وحضورًا جماهيريًا كبيرًا في مدرجات ملعب راين إينرجي.

