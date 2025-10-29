نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة السرعة تتجه للهند للمشاركة فى بطولة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثه المنتخب الوطني لكره السرعه يوم الخميس القادم 30 اكتوبر الجاري إلى الهند للمشاركه في بطوله العالم لكره السرعه رقم 36 للكبار والناشئين.

وتقام البطوله في فتره من 30 اكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025 وتشارك مصر مع كلا من بولندا والمانيا واوكرانيا والعراق والكويت والهند وفلسطين في البطوله التي تقام في نيودلهي.

رئيس البعثه المستشار محمد الكلية ورئيس الجهاز الفني كابتن علي جمعه المدير الفني للمنتخبات القوميه ويعاونه الدكتورة رضوى الشرقاوي مدرب عام المنتخب والكابتن خالد كامل والكابتن احمد علي مدربين وساره نشات مدير اداري.

كان الجهاز الفني قد قرر سفر كلا من حازم ياسر فردي رجال حبيبه سامح فرد الانسات ابراهيم اشرف فردي الناشئين خديجه الدفراوى فردي الناشئات ومحمد ناجي وعمر شريف سولو الرجال ميار اشرف وشيماء المنشاوي سولو انسات علاء امام ويوسف كامل سبيد سولو الرجال سلمى بسام ليلي امين سبيد تولو الانسات ومروان رامي سولو للناشئين ويارا ابو شبانه سولو انسات وسيف ايهاب ومحمد واسامه زوجي الرجال وندى خالد وندى احمد زوج انسات وعمر النجاح ومنه احمد الحديدي زوجي المختلط.

وفي الإطار نفسه، حرص النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، على دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المغادرة إلى الهند، مؤكدين أن الاتحاد يثق في قدرة المنتخب على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية تشرف كرة السرعة المصرية.

واضاف الخطيب أن وزارة الشباب والرياضة لم تبخل بأى دعم سواء مادى أو معنوى لدعم الاتحاد واللاعبين مشيرا أن هذا بينعكس على أداء اللاعبين فى هذه البطولات الدولية الكبيرة وتحقيق نتائج جيدة فيها.