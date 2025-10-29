نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام سوانزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره سوانزي، في إطار منافسات بطولة كأس الكاراباو.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام سوانزي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس- خوسانوف- ناثان آكي- ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - موكاسا- أوسكار بوب.

خط الهجوم: عمر مرموش- جيريمي دوكو - ريان شرقي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر (10.45)، على ملعب الإمارات.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي، وتحديدا قناة beIN sports HD 6، بتعليق جواد بدة.

