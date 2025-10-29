نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام لوريان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لوريان بعد قليل بستاد دو مستوار ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: زبارني، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز.

خط الوسط: مايولو، ايمري، ندياينتو.

خط الهجوم: دوي، ديمبلي، مباي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولوريان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

