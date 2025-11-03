نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الإنجليزية عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة إيفرتون وسندرلاند

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة إيفرتون وسندرلاند مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة بستاد اوف لايت ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وسندرلاند

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.