نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عليان: خطة لعودة البطولات لنادي المعادي وعلاج المشاكل التى تسببت في هبوط عدد من الالعاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كريم عليان المرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات مجلس ادارة نادي المعادي واليخت ان هدفه من الترشح هو حصد البطولات للنادي خاصة في الالعاب الفردية التى يتميز بها بالاضافة إلى الألعاب الجماعية الاخري، حيث خرج من نادي المعادي ابطال في كل الالعاب.

واضاف إنه اعد برنامج طموح لتحقيق هذا الهدف سيتم من خلاله اخذ وجهة نظر اولياء الامور في الاعتبار، باعتبارهم شريك مهم في تقييم الاداء مع معالجة الأخطاء المتسببة بالهبوط في عدد من الألعاب خاصة الألعاب التي تميز بها النادي لعقود طويلة.

مضيفا إنه سيركز على رفع كفاءة وتطوير الفرع الرئيسي بما يواكب الأندية الذكية وربط جميع البيانات بما يواكب التطورات التكنولوجية مع إنشآء شبكة واي فاي مجانيه لتغطية جميع الأماكن داخل النادي

ولاتزام بوضع جدول زمني ملزم لإنشاء فرع التجمع ( المهددة بسحب الارض لتأخير التنفيذ)

اما بخصوص الحد الادني للتجور للعاملين وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم تطبيق الحد الادني للأجور لجميع العاملين بالنادي

اضاف عليان إنه سيتم إنشاء إدارة خاصة للتواصل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير جميع الخدمات للسادة الأعضاء داخل النادي