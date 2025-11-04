نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يحطهم آمال كبار أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت إدارة أستون فيلا رسالة حازمة وواضحة للأندية المهتمة بضم مورغان روجرز، مفادها: اللاعب غير معروض للبيع، في وقت كشفت فيه تقارير موقع TEAMtalk أن إدارة أوناي إيمري تستعد لإبرام خطوة كبيرة قد تُحبط سبعة أندية أوروبية كبرى كانت تراقب اللاعب.

تمديد حتى 2031 وراتب ضخم

حسب المصادر، دخل أستون فيلا في مفاوضات متقدمة لتمديد عقد روجرز حتى عام 2031، بإضافة عام جديد إلى عقده الحالي الذي يمتد حتى 2030.

ويتضمن العقد الجديد شرطًا جزائيًا ضخمًا يقترب من 100 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يُعد بمثابة “تحذير” للأندية الثرية في الدوري الإنجليزي وأوروبا.

روجرز، البالغ من العمر 23 عامًا فقط، سيشهد تضاعف راتبه الأسبوعي من 75 ألف جنيه إلى 150 ألفًا، ليصبح ضمن الفئة الأعلى دخلًا داخل النادي، وعلى مستوى أبرز نجوم الدوري الممتاز.

“غير قابل للمساس”

المدرب الإسباني أوناي إيمري كان حاسمًا في موقفه، إذ وصف اللاعب بأنه “غير قابل للمساس”، مؤكدًا أن فيلا لا يخطط لأي بيع في يناير، ولا ينوي إجراء “تضحيات مالية” في منتصف الموسم، رغم الضغوط المتعلقة بقواعد الاستدامة المالية (PSR).

سبعة عمالقة تلقوا الرفض

سبعة أندية كبرى حاولت ضم روجرز، هي: ليفربول، أرسنال، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، تشيلسي، وتوتنهام.

توتنهام قدم عرضًا ماليًا ضخمًا، فيما حاول تشيلسي إغراء فيلا بصفقة تبادلية تتضمن نيكولاس جاكسون مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، لكن الرد كان واحدًا من إدارة النادي: روجرز ليس للبيع.

العمود الفقري لمشروع فيلا

أسباب تمسك النادي واضحة؛ روجرز لم يعد مجرد موهبة صاعدة، بل أصبح المحرك الأساسي في منظومة إيمري.

فقد ساهم الموسم الماضي في 30 هدفًا، واحتل المركز السادس في معدل المسافات المغطاة داخل الدوري، كما تُوّج بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).

اللاعب ملتزم بالمشروع

روجرز من جانبه أكد التزامه الكامل بالنادي، قائلًا الشهر الماضي: “ثقة أوناي بي تعني لي كل شيء”، فيما تشير مصادر مقربة إلى أنه لا يبدي أي رغبة في الرحيل.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن العقد الجديد قبل أعياد الميلاد، في خطوة ستغلق الباب نهائيًا أمام كبار أوروبا.

رسالة إلى القارة العجوز

من لاعب مرفوض في ميدلزبره إلى عنصر أساسي في منتخب إنجلترا خلال أقل من عامين، أصبح مورغان روجرز رمزًا لطموح أستون فيلا المتصاعد.

فالنادي لا يكتفي بالاحتفاظ بنجمه، بل يوجه رسالة صريحة: الباب مغلق، السعر خرافي، والمستقبل في فيلا بارك.

