الان مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 في مختلف البطولات والقنوات الناقلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025، تستمر الإثارة في عالم كرة القدم اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على مختلف الملاعب العربية والأوروبية ضمن الموسم الكروي 2025-2026، وسيكون لمحبي الكرة لقاءات نارية، من أبرزها في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند، فيما يواجه برشلونة كلوب بروج.

أما في دوري أبطال آسيا 2، فسيلعب النصر ضد جوا، بينما يستضيف الوصل الإماراتي فريق المحرق البحريني، بالإضافة إلى مباريات مثيرة في الدوري المغربي. دعونا نستعرض معكم جدول المباريات اليوم والقنوات الناقلة لكل بطولة.

تشهد المنافسات في دوري أبطال أوروبا اليوم مجموعة من اللقاءات القوية، حيث تُبث جميعها عبر شبكة beIN Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة بافوس × فياريال 07:45 مساءً beIN Sports 6 HD كارباغ أغدام × تشيلسي 07:45 مساءً beIN Sports 3 HD أياكس × غلطة سراي 10:00 مساءً beIN Sports 7 HD كلوب بروج × برشلونة 10:00 مساءً beIN Sports 1 HD إنتر ميلان × كايرات ألماتي 10:00 مساءً beIN Sports 4 HD مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند 10:00 مساءً beIN Sports 3 HD نيوكاسل يونايتد × أتلتيك بلباو 10:00 مساءً beIN Sports 6 HD أولمبيك مارسيليا × أتالانتا 10:00 مساءً beIN Sports 8 HD بنفيكا × باير ليفركوزن 10:00 مساءً beIN Sports 9 HD

قنوات المباريات في دوري أبطال آسيا اليوم

ستُعقد اليوم مباريات مثيرة في دوري أبطال آسيا، وسيتم نقلها عبر قنوات beIN Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة فيسيل كوبي × أولسان هيونداي 12:00 ظهراً beIN Sports 5 HD جوهور × شنجهاي شنهوا 02:15 مساءً beIN Sports 5 HD

قنوات المباريات في دوري أبطال آسيا 2

يشهد دوري أبطال آسيا 2 اليوم مواجهات مثيرة تُبث عبر قنوات beIN Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة نام دين × جامبا أوساكا 02:15 مساءً beIN Sports 4 HD ايسترن × راتشابوري 02:15 مساءً beIN Sports 3 HD الوصل × المحرق 03:45 مساءً beIN Sports 2 HD أركاداج × الأهلي 03:45 مساءً beIN Sports 1 HD الزوراء × استقلال دوشنبه 06:00 مساءً beIN Sports 4 HD الخالدية × أنديجون 06:00 مساءً beIN Sports 5 HD النصر × جوا 08:15 مساءً beIN Sports 2 HD الوحدات × استقلال 08:15 مساءً beIN Sports 5 HD

قنوات المباريات في الدوري المغربي

يستمر الدوري المغربي بإقامة ثلاث مباريات هامة هذا اليوم، والتي تُبث عبر قنوات Morocco Sport.



المباراة الموعد القناة الناقلة حسنية أكادير × الوداد الرياضي 05:00 مساءً Morocco Sport أولمبيك آسفي × الدفاع الحسني الجديدي 07:00 مساءً Morocco Sport نهضة بركان × النادي المكناسي 09:00 مساءً Morocco Sport

قنوات المباريات في الدوري الأردني

ستقام مباراة واحدة في الدوري الأردني اليوم، وسيتم بثها عبر قناة Jordan Sport.

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي × سما السرحان 05:00 مساءً Jordan Sport

قنوات المباريات في كأس العالم تحت 17

تقام خمس مباريات اليوم في بطولة كأس العالم تحت 17، وسيتم بثها عبر قنوات beIN Sports.