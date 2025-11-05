توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرةواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب السوري، إذ توغلت اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف محافظة القنيطرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة تابعة للاحتلال، مكونة من دبابتين وأربع مركبات عسكرية، توغلت في البلدة وأقامت حاجزا عند مدخل الكسارات على الطريق الذي يربطها بقرية عين البيضا في ريف القنيطرة الشمالي.

وتكثف قوات الاحتلال تحركاتها وإجراءاتها العسكرية في المنطقة، في محاولة لتعزيز تحصيناتها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي المحيطة، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما تدين سوريا الاعتداءات وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.