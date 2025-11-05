ناديا صحار والعامرات يحققان الفوز فـي مباريات الأدوار النهائية

فـي كأس جلالته للهوكي

العامرات ـ العمانية: تمكن ناديا صحار والعامرات من تحقيق الفوز في انطلاق مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من الأدوار النهائية للنسخة الـ 55 لكأس جلالة السُّلطان للهوكي 2025 .

ففي اللقاء الذي جمع نادي العامرات مع نادي قريات حقق نادي العامرات فوزا ساحقا بنتيجة 14 /‏ 4 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب هوكي عُمان بولاية العامرات، ليؤكد سعيه إلى المحافظة على البطولة والكأس الغالية التي حققها الموسم الماضي. وعلى الملعب نفسه فاز نادي صحار على نادي السيب بنتيجة 4 /‏3. جدير بالذكر أن الأدوار النهائية للبطولة التي تقام خلال الفترة من 2 حتى 10 نوفمبر الجاري تجري مبارياتها بملعب هوكي عُمان بولاية العامرات، وتُشارك فيها 8 أندية من أندية فئتي النخبة والتحدي. وقد تم توزيع الأندية الثمانية المتأهلة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الخامسة أندية أهلي سداب، وصلالة، وظفار، ومصيرة، بينما جاءت المجموعة السادسة لتضم أندية السيب، والعامرات، وقريات.

وسوف يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي سيُقام يوم السبت القادم، حيث يقابل أول المجموعة الخامسة ثاني المجموعة السادسة، فيما يقابل أول المجموعة السادسة ثاني المجموعة الخامسة، وسيلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد المقبل، فيما يلعب الفريقان الفائزان المباراة النهائية يوم الاثنين العاشر من نوفمبر الجاري.