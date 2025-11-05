نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يكتسح جوا برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره جوا الهندي بأربعة اهداف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة النصر أمام جوا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره جوا الهندي برتم سريع وسجل عبدالرحمن غريب الهدف الأول في الدقيقة 35 وحاول جوا تسجيل التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين النصر وجوا برتم هادئ نسبيا وسجل غريب ثاني أهدافه في الدقيقة 53 صنع الحسن وتعرض سانجوان للإصابة القوية ونزل جيري لالرينزوالا في الدقيقة 59 وسجل محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 65 وعاد فيليكس بالهدف الرابع في الدقيقة 84 صنعه له ماني وانتهت المباراة بينهم 4/0.

واحتل العالمي المركز الأول بمجموعته برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما أتى جوا بالمركز الأخير دون نقاط حيث خسر 4 مرات.

