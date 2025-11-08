نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «المسرح واحشني».. حسين فهمي يكشف عن أعماله الفنية القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن استعداده لتقديم مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يقرأ حاليًا أكثر من عمل درامي وسينمائي ومسرحي، في إطار عودته المنتظرة إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل.

أبرز تصريحات حسين فهمي

وأوضح الفنان حسين فهمي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "أيوه في حاجات بقرأها، وفي كلام على مسرحية، وفي كلام أيضًا على مسلسل، وفيلم.. المسرح لذيذ قوي بيوحشني جدًا".

وأضاف في حديثه عن علاقة مهرجان القاهرة السينمائي مع المهرجانات السينمائية المصرية، قائلًا: "ما فيش شك في كده وأنا سعيد جدًا بمهرجانات كتيرة يعني مهرجان زي مهرجان الجونة. لما يبقى عندنا مهرجان إسكندرية، عندنا مهرجان الأقصر، عندنا.. كل ما بيزيد المهرجانات كل ما ده بيبقى دليل على اهتمام الدولة بالثقافة واهتمام أيضًا الأفراد بالثقافة.. فمهرجان الجونة مهرجان بيقيمه مصريون زي نجيب ساويرس وسميح وهم أصدقاء عمر يعني. فشيء يسعدنا كلنا ما فيش شك، وإن إحنا نتعاون مع بعض ده مهم جدًا".

وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي إلى أن التعاون بين المهرجانات المصرية دليل على الوعي الثقافي المشترك، مؤكدًا أن نجاح أي مهرجان هو نجاح لمصر كلها.

أغنية “يا واد يا تقيل”



وعن أغنية "يا واد يا تقيل" التي ارتبطت باسمه منذ بداياته الفنية، أوضح فهمي بابتسامة: "بتسعدني جدًا، أنا مدى عمري من يوم ما اتعرض الفيلم وأنا كده، بس أخيرًا بقى اتضاف لها حاجة اسمها (راح فين زمن الشقاوة)، فأنا طول ما أنا ماشي يا كده يا كده، (راح فين زمن الشقاوة)، اللي هو الزمن ما راحش لسه موجود".

وفي ختام حديثه، تحدث الفنان حسين فهمي عن فلسفته الخاصة في التعامل مع الحياة والضغوط، قائلًا: "أنا ليا فلسفة في الحياة، أنا بعتبر اللحظة اللي أنا عايشها هي اللحظة دلوقتي.. الماضي انتهى ما لوش وجود، والمستقبل ما حدش عارفه، فالحاضر هو الشيء الوحيد اللي في حياتنا لازم نستمتع بيه لأقصى درجة، ما حدش عارف إيه اللي هيحصل.. واللي فات خلاص يعني خلص، ما حدش يقدر يقول هل إحنا امبارح بالليل كنا موجودين في هذا المكان؟ ما حدش يقدر يثبتها، هي كلها في الذاكرة، فإذًا بما أنها في الذاكرة فالواحد يتحكم في الذاكرة بتاعته، ويفكر في الحاجات السعيدة، ويفكر في اللحظة دي، ويسعد نفسه قد ما يقدر".