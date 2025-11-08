العامري أولا فـي العمومي ببطولة اختراق الضاحية بنادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

تصوير ـ عبدالله المفرجي :

نظم الاتحاد العماني لألعاب القوى بالتعاون مع نادي بهلاء بطولة اختراق الضاحية بمحافظة الداخلية، والتي أقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ سعيد بن علي بن أحمد الصلف النعيمي والي بهلاء، وبحضور سيف بن راشد الشكيلي رئيس مجلس إدارة نادي بهلاء، والدكتور علي بن عبدالله المرزوقي نائب رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى، وناصر بن حميد الوردي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية بهلاء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والاتحاد العماني لالعاب القوى وجمهور من الرياضيين.

وبدأت كل فئة سباقها في أجواء تنافسية مميزة، وشارك في تنظيم وتحكيم السباق حكام معتمدون من الاتحاد العماني لألعاب القوى ومعلمي الرياضة المدرسية وعشيرة جوالة نادي بهلاء وقد أسفرت النتائج عن فوز حمد بن ناصر الريامي بالمركز الأول في فئة الناشئين بزمن قدره 20 دقيقة و57 ثانية و65 جزءا من الثانية، وجاء في المركز الثاني محمد بن صالح الرمحي بزمن قدره 21 دقيقة و00 ثانية و53 جزءا من الثانية، فيما حل ثالثا محمد بن ياسر الزكواني بزمن قدره 21 دقيقة و07 ثوان و10 أجزاء من الثانية. وفي فئة الشباب فاز بالمركز الأول سعيد بن حمد الشريقي بزمن قدره 28 دقيقة و15 ثانية و98 جزءا من الثانية، وجاء في المركز الثاني أحمد بن حمد الريامي بزمن قدره 28 دقيقة و39 ثانية و60 جزءا من الثانية، وحل ثالثا غيث السريحي بزمن قدره 28 دقيقة و58 ثانية و16 جزءا من الثانية. أما في فئة العموم فقد أحرز المركز الأول أحمد بن علي العامري بزمن قدره 32 دقيقة و12 ثانية، وجاء في المركز الثاني محمود بن عبدالله الجشمي بزمن قدره 32 دقيقة و17 ثانية، فيما حصل على المركز الثالث سعيد بن علي البداعي بزمن قدره 32 دقيقة و34 ثانية.