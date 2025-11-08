البشائر يفوز على صلالة في انطلاق الدوري العام لكرة السلة

كتب-عبدالله الجرداني :

تصوير - عمار المسافر :

حقق نادي البشائر فوزا كبيرا على صلالة عندما أنهى المواجهة لصالحه بنتيجة 85-26، في انطلاق مبارياته في دوري عام سلطنه عمان لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في المواجهه التي اقيمت بينهما على الصاله الفرعيه لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

جاءت المباراه لعبا ونتيجة لصالح البشائر سيطر على فترات المباراه الأربعة وتمكن من الفوز في في جميع فترتها بفضل تميزه في خطي الدفاع والهجوم حيث قاد التسجيل في نادي البشائر حديد بيت بخيت واحمد الحلحلي الذيونوح المحروقي وعبد الرضا البطاشي والحواري العويسي وبسام البوسعيدي، فيما قاد التسجيل في نادي صلاله مشعل كفكاف وقيصر البلوشي،

بدأ البشائر المباراة بشكل جيد وتمكن من التقدم بعدد 6 نقاط بعد تسديدتين ثلاثيتين من لاعبيه عبد الرضا البطاش والحواري العويسي، رد عليها صلاله بتسجيل نقطتين عن طريق قيصر البلوشي بعد تسديدة من تحت السلة، وواصل البشائر افضليته بتسجيل المزيد من النقاط، لينتهي لينتهي الربع الاول بتقدم البشائر على صلاله بنتيجه 18-7.

وفي الربع الثاني واصل البشائر فوض اسلوب لعبه في منطقتي الدفاع والهجوم واستطاع تسجيل النقاط وتوسيع الفارق حيث لم يتمكن صلالة سوى تسجيل اربع نقاط فيما سجل نادي البشائر 16 نقطه لينتهي الشوط الاول بتقدم البشائر على صلاله بنتيجه34-11.

وفي الربع الثالث استمر البشائر بتكثيف هجماته وتحصين دفاعه حيث تمكن من مضاعفه النتيجه وتسجيل 28 نقطه فيما لم يتمكن صلاله سوى تسجيل ثلاث نقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم البشائر على صلاله بنتيجة62-14.

وفي الربع الرابع ام يتغير الحال كثيرا رغم تحسن صلالة في التسجيل حيث استمر البشائر في توسيع الفارق بتسجيل المزيد من النقاط وتمكن لاعبوه من تسجيل 23 نقطة فيما لم يتمكن هجوم صلاله سوى تسجيل 12 نقطة لتنتهي المباراه بفوز البشائر على نادي صلاله بنتيجه 85 -26.

ادار المواجهه الدولي مازن الهلالي حكما اول والدولية وفاء السمريه حكمت ثانيه وعلي السليماني حكما ثالثا وعلى الطاولة ريان الضبعونية وسلمى الغيلانية وموسى السيابي.