نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل هالاند يرتبط بمصير فينيسيوس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند قد يرتبط بمصير البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل ريال مدريد، إذ كشفت تقارير صحفية أن اللاعب قد ينتقل إلى النادي الملكي في حال رحيل فينيسيوس بنهاية الموسم الجاري. ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن هذا السيناريو طُرح بالفعل على إدارة ريال مدريد، التي تدرس بجدية إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، في وقت لا يستبعد فيه هالاند نفسه هذه الخطوة.

وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن المهاجم النرويجي يراقب عن قرب تطورات ملف تجديد فينيسيوس، قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله. فريال مدريد يبقى الوجهة الأكثر جاذبية بالنسبة له، رغم عقده الطويل الأمد مع مانشستر سيتي، والذي يتضمن بندًا يتيح له الرحيل في حال تلقى عرضًا من نادٍ بحجم ريال مدريد.

في المقابل، أكدت الصحف الإنجليزية أن عقد هالاند، رغم ضخامته المالية وطوله الزمني، لا يُعدّ "حصنًا منيعًا" أمام اهتمام ريال مدريد. كما أوضحت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال اللاعب، أن موكلها سعيد في مانشستر سيتي، لكنه لا يغلق الباب أمام فرص جديدة إذا ظهرت.

وعلى الجانب الآخر، يعيش فينيسيوس جونيور فترة توتر مع إدارة ريال مدريد بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده. فبعدما كان الطرفان قريبين من الاتفاق، انسحب اللاعب في اللحظات الأخيرة مطالبًا بتحسين شروطه المالية. هذا الجمود يثير قلق النادي، خاصة أن عقد البرازيلي ينتهي في عام 2027، ولا يرغب ريال مدريد في المخاطرة بخروجه دون مقابل.

وفي حال قرر النادي بيع فينيسيوس في الصيف المقبل، فإن الطريق قد تُفتح أمام صفقة كبرى بضم هالاند لتشكيل ثنائي هجومي مرعب إلى جانب كيليان مبابي.

ورغم التزامه الحالي مع مانشستر سيتي، لم يُخفِ هالاند يومًا حلمه بارتداء قميص ريال مدريد، وهو ما يفسر تضمينه بنودًا تسمح له بالرحيل في ظروف معينة. ومن جانبه، لا يُغلق ريال مدريد الباب أمام هذا الاحتمال، إذ يواصل العمل على تجديد عقد فينيسيوس، مع إبقاء خيار ضم هالاند مطروحًا في حال فشل تلك المفاوضات.