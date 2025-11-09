نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباراة مانشستر سيتي X ليفربول في قمة البريميرليج جارية الان 0-0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة البريميرليج اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية، والجماهير المصرية بشكل خاص، مساء اليوم الأحد إلى ملعب الاتحاد في مانشستر لمتابعة مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

موعد المباراة:



تنطلق المباراة الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت السعودية وقطر والكويت، 20:30 بتوقيت الإمارات، في مواجهة قوية ينتظرها جمهور البريميرليج لمتابعة صراع الصدارة والقوة بين الفريقين.

تصريحات المدير الفني لليفربول:



قال الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للريدز: "دائمًا نتطلع لمواجهة مانشستر سيتي، وكانت هزيمتنا الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بسبب سوء الحظ، مواجهة اليوم مختلفة، ومان سيتي عاد بقوة بعد تعافي لاعبيه. تابعت مباريات جوارديولا مع برشلونة، وكان فريقه لا يُصدّق، وهو ما يميز أسلوبه بين المدربين الكبار".

صراع النجوم المصريين:



تحمل المباراة طابعًا خاصًا للجماهير المصرية بمواجهة مباشرة بين محمد صلاح أيقونة ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي. صلاح سجل هذا الموسم 8 أهداف منها 5 أهداف مباشرة و3 تمريرات حاسمة، بينما مرموش شارك في 8 مباريات سجل هدفًا وصنع آخر، ويسعى لاستعادة إيقاعه أمام فريقه السابق.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة:

مانشستر سيتي: المركز الثاني برصيد 19 نقطة

ليفربول: المركز الرابع برصيد 18 نقطة

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وتقليص الفارق مع المتصدر أرسنال.

القنوات الناقلة:



يمكن متابعة المباراة عبر شبكة beIN SPORTS الحاصلة على حقوق البث الحصري، وتبث على beIN SPORTS 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، مع تغطية لحظية لأحداث اللقاء وفرص الفريقين.

إحصائيات تاريخية بين الفريقين

تاريخ المواجهات بين ليفربول ومانشستر سيتي يمتد إلى 194 مباراة رسمية، أظهر فيها ليفربول تفوقه في 92 مباراة، بينما فاز مانشستر سيتي في 52 مباراة، وتعادل الفريقان في 50 لقاءً.

وسجل ليفربول 344 هدفًا خلال مواجهاته مع السيتي، مقابل 271 هدفًا استقبلتها شباكه؛ وتُظهر هذه الأرقام أن مواجهات القمة دائمًا ما تشهد إثارة وندية بين الفريقين، سواء في الدوري المحلي أو البطولات الأوروبية، ما يجعل اللقاء اليوم محطة مهمة لعشاق الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

تشكيل الفريقين المتوقع

ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون