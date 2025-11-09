نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيتي يتفوق بثلاثية على ليفربول في قمة مشتعلة بملعب الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام حاليًا على أرضية ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في قمة نارية تشهد إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث يواصل السيتي تفوقه بثلاثية نظيفة حتى الآن.

كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق، تولى تنفيذها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، إلا أنه أضاعها ليستمر التعادل دون أهداف.

لكن النجم النرويجي عاد ليعوض ركلة الجزاء المهدرة، مسجلًا هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 30 بعد صناعة متقنة من ماثيوس نونيس، وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق في ملعب الاتحاد.

وشهدت الدقيقة 38 إثارة كبيرة بعدما أحرز فيرجيل فان دايك هدفًا لليفربول، لكن الحكم كريس كافانا ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR) بداعي وجود تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+3، أضاف الإسباني نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، ليؤكد تفوق فريقه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل السيتي ضغطه الهجومي، ليحرز البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 63 من صناعة رائعة للظهير أوريلي، ليبتعد أصحاب الأرض بالنتيجة بثلاثية نظيفة حتى الآن.

وتُشير النتيجة الحالية إلى تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد على ليفربول، في مباراة تشهد تفوقًا واضحًا من رجال بيب جوارديولا من حيث الاستحواذ والفرص الخطيرة.

ويتولى إدارة اللقاء الحكم الإنجليزي كريس كافانا، بمساعدة طاقم تحكيم دولي في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD1.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس - روبين دياز - جوسكو جفارديول - أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

