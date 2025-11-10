نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رزق لـ«دوت الخليج الرياضي»: توروب مرن تكتيكيًا.. عبد الرؤوف يحتاج الصبر عليه.. زيزو لاعب شبه محترف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء أمس الأحد، ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك، وذلك عقب الفوز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

أجرى «دوت الخليج الرياضي» حوارًا صحفيًا مع لاعب وسط الأهلي السابق محمد رزق، وذلك للحديث حول مباراة القمة، كذلك معسكر المنتخب المصري المقبل.

بدأ رزق حديثه قائلًا: "أصبح مستوى فريق الأهلي يتدرج في نسق تصاعدي، وهذا أمر إيجابي للمدرب الدنماركي ياس توروب."

تابع: "انطباعي عن المدرب بعد مرور 7 مباريات أنه يتميز بالمرونة التكتيكية، كذلك جاء إلى الأهلي وهو يعلم أن الفريق مطالب بحصد الألقاب والبطولات، ومن الواضح أن المكسب مع الأداء مهمين جدا مع ياس توروب."

أردف رزق في حديثه قائلًا: "زيزو لاعب شبه محترف، تأسس مع أندية أوروبية، ومن وقت ظهوره مع فريق الزمالك، كان واضحًا أنه لاعب مختلف."

أكد: "تواجد مروان عطية في التشكيل الأساسي لفريق الأهلي في الفترة الأخيرة أصبح أمر حتمي، وهدف الامس مكافأة ربانية على تعبه ومجهوده مع فريق الأهلي."

بسؤاله عن الزمالك والمدرب أحمد عبد الرؤوف، تحدث قائلا: "من الصعب الحكم على تجربة أحمد عبد الرؤوف بعد مرور 3 مباريات من توليه المسئولية الفنية لفريق الزمالك، ولكنه يمتاز بالشخصية ويحتاج إلى الدعم في الفترة المقبلة، كما أرى أن فريق الزمالك من الممكن أن يفتقد إلى تواجده في المربع الذهبي من بطولة الدوري المصري الممتاز إذا استمر على هذا المنوال."

اختتم تصريحاته بالحديث عن قائمة الفراعنة في المعسكر القادم، قائلًا: "دائما هناك ظلم في اختيارات قائمة المنتخبات، وهذا أمر يحدث في العالم كله، ولكن هذه هي قناعات الجهاز الفني، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح."

