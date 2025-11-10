كوريا الجنوبية توجه اتهاما جديدا للرئيس السابق بمساعدة العدو

سيول ـ ا.ف.ب: وجه مدعون عامون كوريون جنوبيون الاثنين اتهامات جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، بينها مساعدة العدو، بزعم أنه أمر بتحليق طائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتعزيز مساعيه لإعلان الأحكام العرفية.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي أنها «أثبتت» أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة لإلقاء منشورات دعائية فوق عاصمتها بيونج يانج، وهو ما لم تؤكده سيول.

وفتح الادعاء العام تحقيقا خاصا هذا العام للنظر فيما إذا كان إرسال الطائرات المسيرة محاولة غير قانونية من يون لاستفزاز الشمال واستغلال رد فعله كذريعة لإعلان الحكم العسكري.

وصرحت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحفيين أن فريق تحقيق خاص وجه للرئيس السابق اتهامات ب»إفادة» العدو بشكل عام و»إساءة استخدام السلطة».

وقالت بارك إن يون وآخرين «تآمروا لتهيئة ظروف تسمح بإعلان الأحكام العرفية ما يزيد من خطر المواجهة المسلحة بين الكوريتين والإضرار بالمصالح العسكرية العامة».