استمرار تبادل الجثامين بين الاحتلال والفلسطينيين .. وخروقات إسرائيلية لوقف النار

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

يستمر تبادل الجثامين بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في قطاع غزة وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف النار.

وتمكنت كتائب القسام من انتشال جثمان الضابط الاسرائيلي هدار جولدن من مخيم يبنا على الحدود مع مصر برفح جنوب قطاع غزة برفقة الصليب الأحمر الدولي.

وانتشلت القسام جثامين ستة من مقاتليها من نفس النفق الذي عثرت فيه على جثة هدار جولدن.

واستمرّت في قطاع غزة عمليات تبادل الجثامين ضمن المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار في يومه التاسع والعشرين.

وسلمت اسرائيل بالمقابل خمسة عشر جثمانا لشهداء فلسطينيين ليرتفع العدد إلى 300 .

وحسب الاتفاقية تبقى اربع جثث لتنتهي حركة حماس من تسليم كل ما لديها من احياء وأموات.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف اطلاق النار، وأطلق جنوده قذائف مدفعية شرقي مدينة خانيونس تحديدا منطقة الشيخ ناصر.

وكان فلسطيني أصيب برصاص جنود الاحتلال في منطقة المواصي جنوب خان يونس.

واستشهد الطفل حمزة الأسطل 12 عاما بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في محيط ميناء غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت المدفعية شرق بلدة المصدر وسط قطاع غزة

وكان فلسطيني استشهد شرق مخيم البريج وسط القطاع نتيجة قصف مدفعي اسرائيلي.

ووصل إلى مشافي قطاع غزة عشرة شهداء (منهم شهيد جديد، تسعة شهداء إنتشال) و 6 اصابات خلال 72 ساعة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) بلغ إجمالي الشهداء: 241

وإجمالي الإصابات: 614، وإجمالي الانتشال: 522.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,169 شهيدًا 170,685 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في غضون ذلك استشهد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عاما) برصاص قوات الاحتلال الحي مساء السبت، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حالة المصاب وصفت بالحرجة؛ قبل أن تعلن لاحقا عن استشهاده.

وادعى جيش الاحتلال أن الشهيد حاول مهاجمة قواته، التي قامت بإطلاق النار عليه وقتله.

وكان الاحتلال قد اقتحم المخيم ونشر قوات من المشاة عند مدخله، وسط إطلاق الرصاص الحي، كما أعاق حركة السير على الشارع الرئيسي.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات طالت عدة بلدات وقرى في مدن الضفة الغربية، إذ اقتحمت قوات الاحتلال قريتي رنتيس وعابود وبلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.