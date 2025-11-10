وزير الخارجية: العلاقات بين مصر والخليج أولوية لدى الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 03:33 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على الأولوية البالغة التى يوليها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعلاقات بين مصر والخليج، وتوجيهات فخامته المستمرة للعمل على توثيق وتعميق هذا التعاون في المجالات السياسة والثقافية والإقتصادية والثقافة

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية اليوم الاثنين، في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصرى - الخليجى، والتي عقدت بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتوجه الدكتور عبد العاطي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لحضوره المنتدى الهام، مرحباً بالوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج الذين يشاركون في المنتدى.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إننا نسعد اليوم باستضافة منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي الذي يأتي في توقيت هام وشديد الحساسية، مبرزا الطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات بين مصر ودول الخليج الست.

وأضاف الدكتور عبد العاطي، أن العلاقات المصرية الخليجية لها جذور تاريخية راسخة وتذخر بمحطات من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، مبرزا العلاقات السياسية المتميزة والتشاور على أعلى مستوى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

المنتدى تتويج للقاءات رفيعة المستوى

وشدد على أن المنتدى يعد تتويجا لسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لدفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب، مشيدا بالطفرة المتميزة التي تشهدها العلاقات المؤسسية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي مند تدشين آلية التشاور السياسي عام 1923 وصولا إلى خطة العمل المشتركة 2024 وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزير أواصر التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين.