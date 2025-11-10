استقالة المدير العام لبي بي سي على خلفية وثائقي عن ترامب

لندن ـ ا.ف.ب: أعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) استقالته في خضم جدل بشأن مونتاج لوثائقي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ندد بـ«صحفيين فاسدين».

واستقال تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار في «بي بي سي» ديبورا تورنيس، وسط اتهامات بأن شريطا وثائقيا أنتجه برنامج بانوراما الرائد لدى الشبكة، قام بتعديل مقاطع من خطاب لترامب بطريقة مضلّلة.

ردا على ذلك، قال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه تم كشف «صحفيين فاسدين»، مضيفا أن «هؤلاء أشخاص غير أمناء للغاية حاولوا التدخل في الانتخابات الرئاسية. وفوق كل ذلك، فهم من بلد أجنبي، يعتبره الكثيرون حليفنا الأول. وهذا أمر سيء للديموقراطية».

وقال ديفي في بيان نشره الموقع الإلكتروني للشبكة «مثل جميع المؤسسات العامة، بي بي سي ليست مثالية ويجب أن نكون دائما منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة».

وتابع «رغم أنه ليس السبب الوحيد، فقد ساهم الجدل الحالي حول أخبار بي بي سي» في اتّخاذي قراري، مضيفا «عليّ تحمل المسؤولية».

وتأتي استقالة ديفي بعد أيام على تسريب صحيفة التلغراف مذكرة داخلية أثارت تساؤلات بشأن الوثائقي.