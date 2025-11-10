د. عبدالسند يمامة يدلي بصوته في لجنة مدرسة بدر بالدقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 03:33 مساءً - أدلي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عضو مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الاولي بمجلس النواب اليوم بمدرسة بدر بالدقي

وقال رئيس الوفد بعد الادلاء بصوته ان المشاركة في العملية الانتخابية ضرورية ويجب علي كل مواطن ممارسة حقه الانتخابي بإيجابية والحضور للجانب الانتخاب ضرورية

وعن معاير اختيار المرشح قال الدكتور عبد السند ان النائب دوره الرقابة والتشريع وبناءآ علي هذا الدور يتم الاختيار اذا كان المرشح لديه القدرة ولديه مايؤهله للقيام بهذا الدور